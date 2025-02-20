София, 20 февраля, 2025, 11:11 — ИА Регнум. Трехкратную победительницу чемпионата мира по художественной гимнастике болгарку Радину Томову дисквалифицировали на три года за допинг. Об этом 20 февраля сообщили на сайте Антидопингового центра Болгарии.

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Сообщается, что тест на допинг спортсменки показал наличие в организме запрещенного диуретика гидрохлортиазида. 19-летнюю гимнастку дисквалифицировали с 2 октября 2024 года до 1 октября 2027-го.

Томова стала чемпионкой мира в 2022 году в Софии в групповом многоборье и в упражнениях с тремя лентами и двумя мячами, кроме того, она становилась золотой медалисткой в командном турнире на чемпионате мира 2023 года в Валенсии.

В прошлом году спортсменка завершила карьеру и начала работать помощником тренера в клубе художественной гимнастики «Локомотив» в Софии.

Ранее, 15 февраля, Всемирное антидопинговое агентство WADA дисквалифицировало первую ракетку мира итальянского теннисиста Янника Синнера за нарушение антидопинговых правил. Отстранение продлится три месяца ― до 4 мая.

До этого, в августе 2024 года, Синнеру удалось избежать дисквалификации после двух положительных допинг-тестов. Проба спортсмена от 10 марта показала наличие метаболита клостебола в низких концентрациях. Он же присутствовал в пробе, взятой через восемь дней.

28 января экс-чемпион мира российский боксер Григорий Дрозд был дисквалифицирован Международным агентством допинг-тестирования (ITA) на четыре года. Все достижения спортсмена, начиная с сентября 2014 года, будут аннулированы, а также боксер не сможет выступать на соревнованиях до сентября 2028 года. При этом он заявил об уходе из спорта в 2017 году.