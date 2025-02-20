Саратов, 20 февраля, 2025, 10:30 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео предотвращения теракта, организованного спецслужбами Украины в отношении чиновника администрации Саратовской области.

Кадр из видео

На кадрах можно заметить тело ликвидированного украинского агента, лежащего на груде кирпичей и досок. Рядом с его рукой пистолет Макарова, из которого тот пытался отстреливаться от силовиков. Криминалисты изучают помещение, помечая улики, в числе которых патроны.

Также в видео есть момент с заходом сотрудников ФСБ в квартиру злоумышленника. В ходе обыска в ней находят инструменты, провода, изоленту и, вероятно, пластичное взрывчатое вещество, а также гайки, которые могли стать поражающими элементами. В одной из сумок лежат документы на украинском языке и гривны.

Как сообщало ИА Регнум 20 февраля, украинские спецслужбы для организации теракта в прошлом году завербовали на Украине гражданина России 1976 года рождения. После спецподготовки в Киеве мужчина прибыл в Россию. Там он сначала следил за жертвой, выясняя маршруты передвижений. Предполагалось, что он подорвет машину чиновника.