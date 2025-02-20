Москва, 20 февраля, 2025, 10:41 — ИА Регнум. Высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона об их намерениях «защищать Европу» свидетельствуют о том, что в регионе «бродит призрак наполеонизма». Об этом 20 февраля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Global Look Press

Дипломат процитировала слова Макрона о том, что Франция возьмет на себя полную ответственность за мир и безопасность в Европе. Сам же французский лидер обозначил намерение выступить гарантом данного обещания.

«Я проверила, это не фейк. А как быть с тем, что неделю назад Зеленский заявил: «Я лидер любых переговоров»? Все эти годы он утверждал, что защищает Европу», — написала она в своем Telegram-канале.

Захарова отметила, что всё это время главу киевского режима в ЕС никто не поправлял после таких высказываний, а, напротив, сообщество направляло ему деньги на обеспечение своей безопасности.

«Вот и думай теперь, кто главнее: «гарант Макрон» или «лидер любых переговоров Зеленский». Призрак наполеонизма бродит по Европе», — заключила она.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля Макрон заявил, что Франция поддерживает Украину и возьмет на себя все обязательства по обеспечению мира и безопасности в Европе. Он также назвал это фундаментальным интересом Франции, а себя — гарантом этих обязательств.

Зеленский 26 января попытался оправдать издание осенью 2022 года указа о запрете переговоров с Россией давлением обстоятельств. Глава киевского режима добавил, что «лидером переговоров» является именно он, и поэтому полномочия проводить переговоры есть только у него.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал бредом обвинения России в якобы планах напасть на Европу. Российский лидер отметил, что на этом фоне НАТО неоднократно расширялось на восток, а сейчас в альянс втянули Швецию и Финляндию.