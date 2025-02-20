Вашингтон, 20 февраля, 2025, 10:47 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий департамент по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), осудил главу киевского режима Владимира Зеленского за его фотосессию для модного журнала Vogue в 2022 году. Свое мнение он высказал 20 февраля в соцсети X.

Global Look Press

По словам Маска, супруги Зеленские как ни в чем не бывало позировали фотографу в разгар вооруженного конфликта.

«Он сделал это, пока молодые ребята гибли в окопах на фронте», — написал Маск.

Фотосессия действующего на тот момент президента Украины на тот момент возмутила многих, в то числе украинский народ и западных союзников страны.

28 июля 2022 года на фотографии четы Зеленских резко отреагировали несколько членов конгресса США. Они заявили, что пока Соединенные Штаты отправляют Украине миллиарды долларов, глава государства фотографируется для модных журналов.

В октябре 2023 года американская журналистка Натали Моррис назвала Зеленского самовлюбленным человеком, который, скорее всего, очень обиделся из-за того, что раньше он являлся лидером одного из самых популярных конфликтов в мире, «а теперь не может попасть на обложку Vogue или на церемонию вручения «Оскара».

Недовольство вызывает и поведение жены главы киевского режима Елены Зеленской. Так, в январе 2025 года украинцы раскритиковали ее за роскошный отдых на курорте St. Moritz в Швейцарии. Тогда бывший украинский нардеп, ныне блогер Игорь Мосийчук (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов) выложил в своем Telegram-канале видео, на котором запечатлено, как якобы супруга Зеленского прибыла на швейцарский горнолыжный курорт на одолженном у Молдавии самолете, а встречали ее на раритетном Rolls-Royce.