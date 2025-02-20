Луганск, 20 февраля, 2025, 11:07 — ИА Регнум. В Луганске до сих пор находят останки жертв гитлеровской оккупации. Об этом 20 февраля рассказал главный консультант отдела информации и использования документов Архивной службы ЛНР Андрей Яковенко.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Ворошиловград (современное название — Луганск) находился под немецкой оккупацией 212 дней. Он был захвачен нацистами 17 июля 1942 года и освобожден Красной армией 14 февраля 1943 года.

На территории Ворошиловградской области было много концентрационных лагерей, где в основном держали военнопленных.

Немцы пытались использовать всех, кого могли. Пленные содержали нечеловеческих условиях. С приближением Красной армии пленных или старались вывезти на запад, или расстреливали. Немцы увозили из города не только пленных. Тысячи мирных жителей угнали на работы в Германию.

«Причем относились к ним немцы хуже, чем к скоту: кормили впроголодь, всё время держали в «теплушках» (товарных вагонах, переоборудованных для перевозки людей. — Прим. ред.)», — рассказал Яковенко «ЛуганскИнформЦентру».

Он отметил, что людей расстреливали не только немцы, но и бандеровцы и власовцы.

«Они вырезали на людях звезды, отрезали им носы, уши, руки, отрезали женщинам грудь. Что-то похожее есть и у националистов в современной нам Украине. Они — потомки тех бандеровцев, которые участвовали в репрессиях на территории СССР», — рассказал историк.

Среди местного населения были предатели. «Белоповязочники» следили за соблюдением «новых порядков», истребляя несогласных. В ФСБ до сих пор хранятся дела, возбужденные в отношении пособников нацистов. До наших дней дошло мало немецких документов, многие из них нацисты вывезли и сожгли, отметил он.

В Луганской Народной Республике есть много захоронений, в которых лежат люди, погибшие во время Великой Отечественной войны. Среди них выделяется мемориал «Не забудем, не простим», стоящий на месте братской могилы. Яковенко рассказал, что оккупанты объявили населению, что евреев выселят в Палестину и что их якобы ждут самолеты.

«Всех принудительно собрали на стадионе «Авангард» и загрузили в машины. Люди надеялись, что их везут на аэродром, но машины поворачивали к противотанковому рву. Там их раздевали до нижнего белья и расстреливали. Взрослым стреляли либо в затылок, либо в лицо, в упор. Детей забирали и убивали отдельно», — рассказал историк.

Как сообщало ИА Регнум, в начале февраля прокуратура Мурманской области подала в суд заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. В результате массированных бомбардировок нацистов в Мурманской области было разрушено более 1,5 тыс. домов. Общее число жертв нацистов в регионе превышает 15 тыс. человек, размер причиненного Мурманской области ущерба составляет 1,3 трлн рублей в переводе на текущий курс рубля.