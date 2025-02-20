Лондон, 20 февраля, 2025, 10:36 — ИА Регнум. Рост продолжительности жизни людей замедлился в странах Европы и Великобритании. Об этом заявил журнал Lancet Public Health.

Global Look Press

Отмечается, что с 1990 по 2011 годы продолжительность жизни в Европе ежегодно увеличивалась на 0,23 года, но затем — до 2019 года — темпы роста упали до 0,15 года. В Великобритании за тот же период темпы роста упали на 0,18 года — до 0,07 года, похожие тенденции наблюдались и в Северной Ирландии, а также в Уэльсе и Шотландии, отмечают авторы статьи.

Причиной спада эксперты назвали распространение нездорового питания, малоподвижный образ жизни и рост уровня ожирения.

По данным журнала, единственными странами, где рост продолжительности жизни сохранился, были Норвегия, Исландия, Бельгия, Дания и Швеция.

«Страны, которым удалось сохранить рост продолжительности жизни после 2011 года, сделали это благодаря эффективному лечению сердечно-сосудистых заболеваний и новообразований, подкрепленному снижением подверженности основным рискам, возможно, благодаря государственной политике», — говорится в исследовании, опубликованном 18 февраля.

Эксперты добавили, что Норвегия, Исландия, Бельгия, Дания и Швеция также смогли справится с последствиями пандемии COVID-19 и добиться увеличения продолжительности жизни в 2019–2021 годах.

Как передавало ИА Регнум, 12 декабря в Минздраве РФ сообщили, что за шесть лет реализации национального проекта «Здравоохранение» удалось достигнуть самого высокого показателя ожидаемой продолжительности жизни за весь период наблюдения — 73,4 года. В ведомстве отметили, что этому поспособствовали модернизация первичного звена здравоохранения и борьба с самыми распространёнными заболеваниями, а также развитие детского здравоохранения.

В том же месяце мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средняя продолжительность жизни горожан выросла с 74 до 79 лет. Такой рост произошел благодаря повышения комфорта медицинской помощи в столице, что привело к снижению смертности москвичей от наиболее распространенных онкологических, сердечно-сосудистых и других социально значимых заболеваний, уточнил он.