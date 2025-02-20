Москва, 20 февраля, 2025, 10:07 — ИА Регнум. Обновленное законодательство об особо охраняемых зеленых территориях (ООЗТ) в Москве поможет защитить природные объекты столицы. Так, согласно новому закону, город может вводить дополнительные ограничения. В свою очередь научная инвентаризация будет способствовать дальнейшему развитию этой сферы, считает директор департамента ландшафтного проектирования и устойчивых экосистем аграрно-технологического института РУДН Эльвира Довлетярова.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Эксперт напомнила, что границы многих природных территорий были установлены около 20 лет назад. В то же время обновленное законодательство учитывает современные задачи в управлении зеленым фондом. Для дополнения существующих ограничений важно провести научную инвентаризацию экосистем города.

«Мероприятия по инвентаризации необходимо проводить системно, чтобы получить детальную информацию по каждой зеленой территории», — цитирует Довлетярову газета «Комсомольская правда». По словам эксперта, необходимо посмотреть, какие виды насаждений произрастают, составить список всех видов, их состояние, определить ярусы растительности, исследовать почвы, оценить биоразнообразие флоры и фауны.

«Для такой масштабной работы нужно объединение усилий экспертного сообщества, с привлечением специалистов по каждой узкой области знаний», — подчеркнула эксперт.

Для системного управления столичным зеленым фондом необходимо подробно изучить зеленые зоны города. К этому обязывает обновленный закон, тем самым отвечая на запросы по сохранению природных пространств в городской среде.

«Современные подходы в управлении городами и зеленым фондом ставят в центр внимания все зеленые пространства мегаполиса, включая исторический центр, придомовые локации, а не только обширные природные территории. Москва продолжает реализацию концепции 15-минутного города, когда ключевые объекты находятся в пешей доступности для жителей каждого района. Теперь это касается и зелёных территорий», — добавила Эльвира Довлетярова.

Она пояснила, что научные исследования как в парках и скверах в черте города, так и на обширных природных территориях ранее были затруднены из-за ограничений, которых теперь нет: новый закон разрешает проводить научные исследования, образовательные и культурно-просветительские мероприятия и развивать экологические проекты на особо охраняемых зелёных территориях.

В качестве примера такой работы эксперт привела исследование, проведенное в 2024 году на московской части национального парка «Лосиный остров». В нем приняли участие более 80 ученых — биологов и зоологов. Результаты подтвердили, что природопользование в Москве может развиваться через интеграцию природных экосистем в городскую среду, создавая комфортные условия для жизни горожан.