Шри-Джаяварденепура-Котте, 20 февраля, 2025, 10:03 — ИА Регнум. Гражданка России погибла на Шри-Ланке, когда пыталась сделать селфи при движении всемирно известного туристического поезда. Об этом 20 февраля сообщил Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что 53-летняя Ольга Перминова прибыла на Шри-Ланку, где хотела проехать по самой красивой железной дороге Азии. Утром 19 февраля женщина доехала до станции Бадулла и села в поезд до Коломбо Форта.

«Трагедия произошла, когда поезд приближался к городу Элла, где расположен знаменитый 9-арочный мост. Туристка в этот момент высунулась из вагона, стала делать селфи и не заметила камень, ударившись об него на полной скорости. От удара женщина сорвалась и упала», — говорится в сообщении.

После этого пострадавшую направили с серьёзными травмами головы в медучреждение города Бадулла, где она впоследствии скончалась.

Как передавало ИА Регнум, турецкий телеканал Habertürk 7 февраля сообщил, что российская туристка потеряла равновесие и сорвалась со скалы при попытке сделать селфи в Анталье. В результате женщина получила серьезную травму ноги и была госпитализирована в ближайшую больницу.