Москва, 20 февраля, 2025, 09:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Форума будущих технологий, отметив его вклад в укрепление технологического суверенитета РФ.

Алексей Майшев/POOL/ТАСС

Президент РФ отметил, что эти направленные на практический результат встречи по праву завоевали большой авторитет и в данный момент форум снова соберет представителей исследовательских коллективов и деловых кругов, ученых, экспертов, авторов перспективных разработок.

«По сложившейся традиции в центре внимания участников — сущностные, актуальные темы, связанные с укреплением технологического суверенитета страны, внедрением в производство передовых конструкторских, технических, управленческих решений», — говорится в опубликованной 20 февраля на сайте Кремля телеграмме главы государства.

Путин выразил уверенность в том, что посвященный новым материалам и химии нынешний форум покажет высокий уровень заинтересованности и кооперации, а также даст возможность выйти на конкретные и востребованные инициативы, межрегиональные и межгосударственные проекты. Встреча также позволит выработать современные и новаторские решения в стратегических отраслях экономики, энергетике, медицине, в космических программах и других наукоёмких направлениях.

«Желаю вам плодотворного общения и реализации намеченных планов, призванных укрепить научно-технологический суверенитет России и её лидерские позиции в мире прорывных знаний», — добавляется в приветствии.

Как сообщало ИА Регнум, президент России 19 февраля посетил в Санкт-Петербурге научно-производственное предприятие «Радар ммс», занимающееся производством беспилотных авиационных систем. Его сопровождали первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров и помощник президента РФ Алексей Дюмин.

Глава государства на предприятии ознакомился с новой разработкой — дронопортом, позволяющим беспилотникам вертолётного типа более эффективно выполнять различные задачи. Путин также в ходе визита на предприятие призвал активно развивать военные и гражданские беспилотники.