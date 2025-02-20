Саратов, 20 февраля, 2025, 09:47 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ предотвратили организованный Киевом теракт в Саратовской области. Об этом 20 февраля сообщили в пресс-службе ведомства.

Теракт украинские спецслужбы готовили в отношении одного из чиновников администрации Саратовской области. Для этого они в прошлом году завербовали на Украине гражданина России 1976 года рождения.

Он прошел в Киеве спецподготовку и отправился в Россию. Выяснив маршруты передвижения чиновника, диверсант изъял из заранее оборудованного схрона взрывное устройство с поражающими элементами и собирался использовать его для подрыва служебного автомобиля госслужащего.

«Во время задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем», — сообщили в ведомстве.

Силовики изъяли на месте происшествия взрывное устройство и пистолет Макарова с боеприпасами. По адресу проживания диверсанта силовики нашли взрывчатку и средства наблюдения, использовавшиеся при подготовке теракта.

В ходе расследования также выяснилось, что россиянин собирал разведданные о военном аэродроме в Энгельсе и фиксировал результаты ударов украинских дронов по местным объектам топливно-энергетического комплекса.

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