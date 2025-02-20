Хельсинки, 20 февраля, 2025, 09:37 — ИА Регнум. Рабочая группа при МВД Финляндии выступила с предложением ввести специальный цифровой экзамен для получения гражданства страны, одной из целей которого будет проверка заявителей на верность ценностям республики. Первое предложение по содержанию такого теста 19 февраля опубликовали на сайте финского правительства.

Global Look Press

Уточняется, что темами для таких экзаменов могут стать основные права и права человека, история и география, повседневные навыки, обычаи и ценности, общественная безопасность и цифровые навыки. Целью теста, кроме оценки знаний общества Финляндии, является выяснение того, могут ли желающие получить гражданство страны лица ужиться в ней в соответствии с преобладающими в обществе ценностями и требованиями безопасности.

Предполагается, что экзамен будут проводить в форме теста с вопросами с несколькими вариантами ответа, он станет обязательным для лиц в возрасте от 18 до 64 лет и за него будут брать плату. Законопроект о таком экзамене планируется внести в парламент Финляндии в текущем году.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля глава пограничной охраны Финляндии Маркку Хассинен заявил, что власти республики строят забор длиной 200 км на границе с Россией с опережением графика. По его словам, изначально планировалось закончить это строительство к концу 2026 года.

Президент Финляндии Александр Стубб 16 февраля озвучил свою концепцию урегулирования конфликта на Украине. По его словам, на первом этапе Киев нужно обеспечить оружием и усилить санкционное давление на Россию. Затем необходимо заключить перемирие под контролем международных наблюдателей. На третьем этапе нужно провести мирные переговоры для обсуждения территориальных вопросов и обеспечения безопасности Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 17 февраля высмеяла планы Швеции и Финляндии обсудить «проблему Украины». По ее словам, странам Северной Европы лучше заняться более актуальным для них вопросом, например, темой Гренландии, о заинтересованности в которой ранее заявлял президент США Дональд Трамп.