Москва, 20 февраля, 2025, 09:29 — ИА Регнум. Крупный пожар, вспыхнувший накануне в здании Института вычислительной техники на юге Москвы, потушили. Об этом 20 февраля сообщили в пресс-службе управления МЧС российской столицы.

РИА Новости

«Пожар на юге Москвы полностью ликвидирован. Пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

Причина возгорания будет установлена, добавили в МЧС.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3948720" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Тушение пожара на юге Москвы

Как сообщало ИА Регнум, вечером 19 февраля на Варшавском шоссе вспыхнул пожар в Институте вычислительной техники. 30 человек самостоятельно покинули горящее здание. Пожар локализовали на площади 1500 кв. м.

МЧС для борьбы с огнем привлекло вертолет Ка-32 Московского авиацентра. С него на горящее здание сбросили 400 тонн огнетушащей жидкости.