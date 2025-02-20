Донецк, 20 февраля, 2025, 09:19 — ИА Регнум. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки российских войск «Центр» нанес поражение по району сосредоточения личного состава и техники украинских формирований на красноармейском направлении. Об этом 20 февраля сообщило Минобороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Центр» залповым огнем поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ, а также склад с боеприпасами на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что военные армии России развернули боевую машину, навели ее на цель и нанесли удар реактивными снарядами калибра 220 мм. Помимо этого, в результате удара произошло возгорание и был уничтожен склад с боеприпасами украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские военные освободили ландшафтный парк «Клебан-Бык» под Константиновкой. По его словам, армия России с нескольких сторон разрезает группировку противника в районе Красноармейска (украинское название — Покровск).

Глава ДНР 16 февраля рассказал, что ВС России смогли прорвать оборону противника на красноармейском направлении и выйти на трассу Красноармейск — Константиновка. По словам Пушилина, российские военные успешно действуют на этом направлении.