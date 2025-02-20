Вашингтон, 20 февраля, 2025, 09:10 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявлениями на тему Украины и главы киевского режима Владимира Зеленского помогает России осуществить давнюю мечту советского лидера Иосифа Сталина о якобы расколе НАТО. Такое мнение 19 февраля высказал экс-посол США в Японии Рам Эмануэль.

Global Look Press

По утверждению дипломата, Россия на фоне недавних переговоров с США счастлива, в то время как Украина в значительной степени отодвинута на второй план. При этом Эмануэль считает, что «главной целью» России со времен Второй мировой войны якобы является раскол и разрушение НАТО, для чего Трамп с его заявлениями представляет собой «огромный актив».

«Со времен Иосифа Сталина это (разрушение НАТО. — Прим. ред.) было единственной целью, и американский президент осуществил <…> мечту Сталина», — привела его слова газета The Hill.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», который может потерять свой пост в случае проведения выборов президента на Украине. Глава Белого дома также указывал на то, что Зеленский втянул США в вооруженный конфликт, в котором нельзя было победить.

Глава киевского режима на это ответил, что сменить его пока не получится, и назвал дезинформацией заявление Трампа о низком рейтинге доверия среди украинцев. По утверждению Зеленского, в соцопросах его рейтинг доверия якобы составляет 57%.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 20 февраля заявил, что Зеленский столкнется с неприятными последствиями, если продолжит «поливать грязью» Трампа. В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер поддержали в этой ситуации главу киевского режима.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев согласился с мнением президента США, назвавшего Зеленского «диктатором без выборов». Политик отметил, что три месяца назад он бы не поверил в то, что такие заявления может делать глава Белого дома.