Москва, 20 февраля, 2025, 09:13 — ИА Регнум. Мукомолы России предупредили, что многим предприятиям отрасли грозит банкротство. Об этом заявил президент российского Союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко в письме главе Минсельхоза РФ Оксане Лут.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«Коммерческое кредитование в настоящее время возможно по ставке выше 25%, и при существующих оптовых ценах на муку приведет к массовому банкротству индустриальных мукомольных предприятий и опережающему инфляцию росту цен на мукомольную продукцию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в опубликованном Минсельхозом «Плане льготного кредитования заемщиков на текущий 2025 финансовый год по состоянию на 05 февраля 2025 г.» не предусмотрено выделение денежных средств на переработку продукции растениеводства.

Также авторы письма отметили, что в стране существует много мелких и технологически несовершенных производств, обрушивающих рынок муки, работая в «сером» сегменте и выпуская продукцию низкого качества. Практикуемый ими демпинг еще больше ухудшает финансово-хозяйственную деятельность добросовестных производителей.

Союз мукомолов отметил, что проблему должно было решить введение в действие федеральной государственной информационной системы «Зерно». Однако по неизвестным причинам из-под действия ФГАИС вывели предприятия хлебопечения, являющиеся основным потребителями производимой муки в России — 58% всего объема. В результате расходование более половины всей мукомольной продукции, произведенной в стране, не подпадает под действие контролирующих органов. Это ведет к двойным стандартам — жестким для индустриальных предприятий и ослабленным для «серых».

Авторы обращения попросили министра оказать производителям мукомольно-крупяной продукции и экспортерам государственную поддержку в части льготного кредитования предприятий переработки продукции растениеводства. Также необходимо субсидировать транспортные расходы на экспортные отгрузки мукомольно-крупяной продукции в объеме 100% от стоимости перевозок.

Как сообщало ИА Регнум, в конце прошлого года президента России Владимир Путин назвал сельское хозяйство одной из ключевых отраслей экономики страны. Глава государства указал на большой экспортный потенциал этой отрасли.