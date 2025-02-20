Горно-Алтайск, 20 февраля, 2025, 08:48 — ИА Регнум. Глава Республики Алтай Андрей Турчак принял решение о прекращении полномочий главы Усть-Коксинского района Дмитрия Кочевова.

Администрация муниципального образования Усть-Коксинского района главы Усть-Коксинского района Дмитрия Кочевова

«Принял решение о лишении полномочий главы Усть-Коксинского района Дмитрия Кочевова. Соответствующее представление направил сегодня в районный совет дпутатов», — написал он 20 февраля в своем Telegram-канале.

Турчак отметил, что ранее Кочевову был сделан выговор и дано время на исправление управленческих ошибок, однако качественных изменений в организации работы районной администрации и в управлении этим районом не произошло. При этом также в работе главы района выявили нарушающие антикоррупционное законодательство действия.

«Закон дает мне право инициировать прекращение полномочий главы, и сегодня я этим правом воспользовался», — добавил глава республики.

Как сообщало ИА Регнум, в середине декабря 2024 года глава Баргузинского района Бурятии Михаил Мишурин был уволен после ДТП в состоянии алкогольного опьянения и попытки скрыть результаты анализов. Причиной такого решения стала утрата доверия.

В начале декабря губернатор Камчатки Владимир Солодов дал поручение уволить мэра города Елизово Артема Гаглошвили из-за утраты доверия. В этом случае причиной стала статья о хулиганстве: мэра города приговорили к трем годам условно с испытательным сроком четыре года.