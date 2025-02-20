Москва, 20 февраля, 2025, 08:39 — ИА Регнум. На данный момент Вооружённые силы России освободили от украинских формирований порядка 75% территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, при этом в Луганской Народной Республике нужно освободить менее 1% территории. Об этом 20 февраля рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

По его словам, в 2024 году армия России освободила от противника в общей сложности 4,5 тыс. кв. км территории, а за два месяца текущего года — свыше 600 кв. км территории.

«В Запорожской и Херсонской областях Вооруженными силами Российской Федерации от украинских националистов очищено около 75% территорий этих регионов, в Луганской Народной Республике осталось освободить менее 1%», — рассказал Рудской в интервью газете «Красная звезда».

Военный отметил, что наиболее боеспособные части украинской армии понесли серьезные потери, которые на сегодня оказались тяжелее, чем потери во время попытки их наступления на запорожском и южнодонецком направлениях в 2023 году.

«За шесть с половиной месяцев ВСУ лишились свыше 62 тыс. человек личного состава элитных частей и около 5,6 тыс. единиц ВВСТ (вооружений, военной и специальной техники. — Прим. ред.)», — уточнил он.

По словам Рудского, ВС РФ также освободили от врага 64% приграничья Курской области, это свыше 800 из 1269 квадратных километров, изначально захваченных украинскими формированиями.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля российские военные в ходе наступления в курском приграничье освободили село Свердликово. Они также нанесли удары по ряду бригад ВСУ в районах Гончаровки, Гуево, Замостья, Заолешенки, Казачьей Локни, Колмаковки, Куриловки, Лебедевки, Локни, Никольского, Рубанщины и Южного, и отразили четыре контратаки украинской армии.

Президент РФ Владимир Путин 19 февраля заявил, что армия России ведет наступление по всей линии фронта. Глава государства добавил, что также российские военные ночью пересекли границу России и Украины и вышли на территорию противника.