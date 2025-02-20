Вашингтон, 20 февраля, 2025, 08:15 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон попросили о встрече с президентом США Дональдом Трампом и скоро прибудут в Вашингтон. Об этом 19 февраля сообщил американский лидер в ходе беседы с журналистами на борту самолёта, возвращавшегося в Вашингтон из штата Флорида.

Global Look Press

«Он скоро прибудет. Он попросился приехать», — так ответил Трамп на вопрос о возможном визите Стармера в США.

Глава Белого дома добавил, что о встрече его просил и президент Франции Макрон.

На вопрос о том, как скоро состоятся эти визиты, Трамп ответил, что «очень скоро, возможно, в понедельник».

Ранее ИА Регнум сообщало, что ряд европейских стран собирается предложить президенту США Дональду Трампу разместить на Украине менее 30 тыс. европейских военных. Утверждается, что подобный план был согласован во время неформальной встречи лидеров Евросоюза в Париже, а на следующей неделе премьер-министр Великобритании Кир Стармер представит данный план Трампу во время визита в Вашингтон.

Экстренный саммит лидеров Евросоюза в Париже прошёл 17 февраля. Перед этим министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Макрон организовал эту встречу как ответ на действия президента США Трампа по урегулированию конфликта на Украине.