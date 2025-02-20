Йоханнесбург, ЮАР, 20 февраля, 2025, 08:16 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 февраля прибыл в Йоханнесбург (ЮАР) для участия во встрече глав внешнеполитических ведомств «Группы двадцати».

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Мероприятие с участием глав МИД стран G20 будет проходить с 20 по 21 февраля.

Глава МИД РФ будет выступать на форуме. Кроме того, он проведет ряд встреч.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 14 февраля рассказала, что участники встречи в Йоханнесбурге рассмотрят актуальные вопросы целостности и эффективного функционирования мирохозяйственной системы. Лавров в своем выступлении даст развернутый анализ международной ситуации с акцентом на первопричины наблюдающихся конфликтных событий и обозначит конкретные шаги по преодолению деструктивных явлений.