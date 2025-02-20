Лондон, 20 февраля, 2025, 08:08 — ИА Регнум. Ряд европейских стран собирается предложить президенту США Дональду Трампу разместить на Украине менее 30 тыс. европейских военных. Об этом пишет британское издание The Daily Telegraph со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

Global Look Press

Утверждается, что подобный план был согласован во время неформальной встречи лидеров Евросоюза в Париже. В публикации говорится, что на следующей неделе премьер-министр Великобритании Кир Стармер представит данный план Трампу во время визита в Вашингтон.

Помимо этого, Стармер предложит разместить американские истребители и ракетные системы в Румынии и Польше. Издание также уточняет, что европейских военных предполагается разместить в крупнейших городах Украины, среди которых Днепропетровск, Полтава и Кривой Рог, а также в портах и на критически важных объектах инфраструктуры, включая АЭС.

Вместе с этим план предполагает, что мониторинг ситуации на линии боевого соприкосновения будут обеспечивать спутники, БПЛА и разведывательные самолеты.

Один из источников издания заявил, у европейских военных хватит средств для обеспечения безопасности воздушного сообщения в небе над Украиной. Помимо этого, предлагается запустить «патрульные суда» для мониторинга торговых маршрутов.

Отмечается, что отправке «миротворцев» на Украине сопротивляются Германия, Италия и Испания. В качестве одного из возможных вариантов размещения европейских войск на Украине издание называет использование войск членов Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force).

Как передавало ИА Регнум, ранее газета Financial Times 18 февраля написала, что во время экстренного саммита в Париже по конфликту на Украине вспыхнул конфликт по вопросу о возможной отправке туда миротворцев. Отмечалось, что Германия, Италия, Польша и Испания выступили против этого, Британия — за, а Франция предложила отправить миротворцев на Украину в случае прекращения огня и далеко за линию фронта.

В свою очередь глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины должны обеспечить страны Европы и не входящие в этот регион государства. Он добавил, что США не будут направлять на Украину свои войска для обеспечения безопасности этой страны.

19 февраля Трамп заявил, что не возражает против размещения миротворцев из стран Европы на Украине по итогам заключения мирного соглашения.

Кроме этого, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в декабре 2024 года отмечал, что вопрос о размещении на территории Украины западных военных может обсуждаться только в ходе переговоров.