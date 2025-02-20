Вашингтон, 20 февраля, 2025, 08:09 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин может посетить США с визитом с целью заключения новой торговой сделки между двумя странами. Об этом вечером 19 февраля заявил американский президент Дональд Трамп.

Global Look Press

В ходе беседы с журналистами на борту своего самолета Трамп отметил, что у него сложились очень хорошие отношения с китайским лидером, однако оба они любят свои страны.

«Так что, знаете, здесь есть немного соперничества, но отношения с президентом Си у меня, я бы сказал, отличные. Очевидно, что они пострадали из-за прихода ковида. Это повредило им, повредило нам, повредило всем, повредило всему миру», — привел его слова телеканал Fox News.

Глава Белого дома также назвал возможным заключение новой торговой сделки США с Китаем. Он добавил, что скоро в Вашингтон для проведения переговоров прибудут президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а «в конце концов» США посетит и Си Цзиньпин.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля сын американского президента Дональд Трамп-младший заявил, что США в отношениях с Китаем не стоит «без необходимости тыкать дракона в глаз». По его словам, американской стороне нужно быть открытой для переговоров с Пекином и при этом готовой ответить на любой военный вызов со стороны КНР.

Госсекретарь США Марко Рубио 4 февраля заявил, что сложившаяся после Холодной войны однополярная система мира является аномалией, и признал, что многополярность является реальностью сегодняшнего дня. Позднее британская газета The Guardian отметила, что второй срок Трампа на посту президента США может стать концом эпохи однополярного мира, потому что главе Белого дома придется учитывать интересы России и Китая.