Москва, 20 февраля, 2025, 08:02 — ИА Регнум. Западным компаниям для того, чтобы вернуться на российский рынок, нужно уважать историю России и ее героев. Об этом 19 февраля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Мне кажется, что их (западных компаний. — Прим. ред.) присутствие должно быть связано и с такими важными темами, как уважение нашей истории. <…> И это должно относиться и к героям СВО», — отметила она в беседе с KP.RU.

Дипломат добавила, что превратившим себя в инструмент «политической борьбы и гибридной войны» иностранным брендам необходимо проявлять уважение и к российским журналистам.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля из исследования Kokoc Group стало известно, что в скором времени в Россию могут вернуться около порядка 350 иностранных компаний. Отмечалось, что им в этом случае придется столкнуться с рядом сложностей, в том числе из-за изменения конъюнктуры российского рынка.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев 19 февраля заявил, что компаниям из США будет сложно вернуться на рынок в Россию, потому что многие ниши уже заняты. В ходе российско-американских переговоров в Эр-Рияде он рассказал американской стороне, что общая сумма потерь компаний США от ухода из России составила 300 млрд долларов. Американская делегация очень удивилась этим цифрам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 февраля заявил, что ушедшие из России западные бренды могут вернуться на российский рынок на конкурентной основе. При этом он добавил, что им придется конкурировать с российскими производителями.