Российские войска освободили от вражеских сил уже около 64% приграничья Курской области, это свыше 800 из 1269 квадратных километров, изначально занятых Вооруженными силами Украины (ВСУ). О том, что несмотря на переброску дополнительных резервов на курское направление, ВСУ несут значительные потери и отступают с занятых позиций, сообщил изданию «Красная звезда» 20 февраля начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской. При этом, по его словам, общее количество убитых и раненых боевиков ВСУ с начала СВО превысило один миллион человек. Обсуждением в том числе такого известия ознаменован новый, 1092-й день специальной военной операции (СВО).

ИА Регнум Перступления ВСУ, Курская область

О том, что ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения, сообщил 19 февраля главнокомандующий Владимир Путин. По его словам, бойцы 810-й бригады пересекли границу РФ в Курской области и вышли на территорию противника.

Всего за шесть с половиной месяцев, по словам Рудского, противник лишился в курском приграничье свыше 62 тысяч человек личного состава элитных частей и около 5,6 тысячи единиц ВВСТ (вооружение, военная и специальная техника, прим. ИА Регнум), а достичь смог лишь «кратковременного медийного эффекта». Киевское руководство не добилось главной цели — срыва наступления российских войск в Донбассе, пояснил Рудской.

«Наоборот, за счёт снятия с данного направления значительного количества подготовленных воинских частей ВСУ темпы продвижения Вооружённых сил России только возросли», — заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба.

Тем временем задачи по освобождению территории курского приграничья продолжают выполнять бойцы группировки войск «Север». По данным Telegram-канала группировки, «северяне» ведут упорные бои в селе Лебедевка, где сломив упорное сопротивление противника продвинулись в южной части населенного пункта. Помимо этого, подразделения ВДВ перемалывают противника в лесополосах Суджанского района, освобождая родную землю от оккупантов.

Курская область. Итоги работы ГВ «Север» по состоянию на 19 февраля 2925 года.

Российские бойцы подтверждают: командование оккупантов продолжает перебрасывать ночью «пушечное мясо» под курский город Суджа. Только за минувшие сутки, 19 февраля, из Сумской области туда прибыло около 200 недавно мобилизованных украинцев, в том числе в возрасте 18-25 лет.

Вместе с тем, по оценке начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергея Рудского, существенно изменить ситуацию на поле боя киевский режим уже не сможет.

Напомнив, что мобилизация в ВСУ осуществляется, как правило, принудительно и не позволяет восполнить высокие потери на поле боя и тем более обеспечить формирование новых стратегических резервов, Рудской заявил, что только за 2024 год количество убитых и раненых в рядах ВСУ составило 590 тысяч военнослужащих.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.