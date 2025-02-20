Москва, 20 февраля, 2025, 07:43 — ИА Регнум. Государственная дума России отклонила проект закона о переносе даты индексации страховых пенсий с 1 февраля на 1 января текущего года.

ИЗВЕСТИЯ

Профильный комитет нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов отметил, что сегодня, согласно законодательству, действует общий порядок индексации разных социальных выплат с 1 февраля, а не только страховых пенсий.

«Например, кроме страховых пенсий по старости, индексации с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год подлежат пособия и иные выплаты гражданам, пострадавшим в результате радиационных катастроф, все виды ежемесячной денежной выплаты, материнский (семейный) капитал, все пособия на детей, компенсация набора социальных услуг, социальное пособие на погребение и другие», — приводит ТАСС выдержку из заключения комитета.

В Комитете отметили, что проект требует проработки и обсуждения после возврата к индексации страховых пенсий в общем порядке.

Как передавало ИА Регнум, 19 февраля министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что размер социальных пенсий в России с 1 апреля проиндексируют на 14,75%.

До этого, 13 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации с 1 января пенсий военным пенсионерам на 9,5%. Изначально планировалось их увеличить на 5,1%, но глава государства распорядился учесть реальные темпы инфляции, которые были в 2024 году.

В свою очередь премьер-министр РФ Михаил Мишустин 7 февраля сообщил Путину, что по итогам 2024 года реальные доходы населения выросли на 8,4%. При этом Минэкономразвития прогнозировало, что этот показатель составит 7,1%.