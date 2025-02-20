Вашингтон, 20 февраля, 2025, 07:39 — ИА Регнум. На странное состояние главы киевского режима Владимира Зеленского обратил внимание американский журналист Такер Карлсон во время беседы с приглашенным гостем, специализирующимся на политических делах и правах человека Робертом Амстердамом. Трансляция разговора велась 19 февраля в соцсети X.

Global Look Press

«Просто смотришь на него и думаешь — с ним явно что-то не так», — отметил Карлсон и предположил, что Зеленский находится под воздействием неких наркотических веществ.

Амстердам согласился с журналистом и, в свою очередь, указал, что в Европе и на Украине широко распространено мнение, что Зеленский употребляет запрещённые вещества.

«Состояние Зеленского прекрасно сочетается с новым уровнем украинской пропаганды, когда даже мысль о заключении мира считается преступной», — к такому мнению пришли участники трансляции.

Ранее ИА Регнум сообщало, что журналисты и пользователи Сети ранее обратили внимание на странное поведение Зеленского во время пресс-конференции в Мюнхене 14 февраля. На кадрах видно, что у главы киевского режима непроизвольно дергаются брови и плечи, он хаотично меняет положение рук и головы, выражение лица, открывает и закрывает рот. Зеленский «зависал», глядя в одну точку, и постоянно тёр нос рукой.

Комментаторы предположили, что он находился под действием наркотиков. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично поинтересовалась, будет ли в очередной раз отрицаться причина странной мимики главы киевского режима. Она подчеркнула, что всё видно даже невооруженным глазом.

В 2022 году заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что Зеленский употребляет наркотики. По его словам, зависимость Зеленского, «глубоко и безвозвратно» подсевшего на запрещенные вещества, очевидна, она переросла в болезнь.