Абакан, 20 февраля, 2025, 07:21 — ИА Регнум. Уроженец Украины приговорён к шести годам лишения свободы за подготовку террористического акта на объекте Минобороны РФ в Хакасии. Об этом 20 февраля сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Приговором Второго восточного окружного военного суда мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием первых двух лет наказания в тюрьме, оставшегося срока — в колонии строгого режима», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что мужчина родился в Купянске Харьковской области, а в 2022 году получил гражданство России. По данным следствия, мужчина выполнял задание Службы безопасности Украины. Его задержали сотрудники УФСБ и МВД России в результате совместной операции. При обыске у мужчины обнаружены и изъяты документы полковника одной из спецслужб Украины. В результате обыска по месту жительства осужденного у него найдены внутренний и заграничный паспорта Украины, множество магнитных носителей информации и средства для совершения теракта.

Мужчину осудили за подготовку теракта на объекте Минобороны России в Хакасии. Вину осужденный полностью признал.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мурманский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы 25-летнего Артёма Константинова, обвинённого в связях с украинскими спецслужбами. В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители выяснили, что Константинов установил контакты с представителем украинской спецслужбы и выполнял его задания. В частности, мужчина связался с представителями вооружённого формирования, согласившись вступить в него и отправиться на спецоперацию в составе украинских войск.

Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников отметил, что спецслужбы Украины активизируют вербовку россиян в попытках вовлечь их в преступную деятельность.