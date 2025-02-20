Москва, 20 февраля, 2025, 07:13 — ИА Регнум. За ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских БПЛА. Об этом утром 20 февраля проинформировали в Министерстве обороны РФ.

РИА Новости

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там уточнили, что средства ПВО перехватили три беспилотника над Республикой Крым и один над Брянской областью.

Как передавало ИА Регнум, вечером 19 февраля Минобороны сообщало о сбитии четырех БПЛА над Крымом и одного беспилотника над Курской областью. О последствиях атак не сообщалось.

В ночь на 19 февраля над территорией России были ликвидированы девять БПЛА. Российские силы ПВО сбили три БПЛА — над территорией Брянской области, по одному — над территорией Республики Татарстан и Тульской областью, а также четыре — над акваторией Чёрного моря.