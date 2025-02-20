Москва, 20 февраля, 2025, 06:46 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС с помощью вертолета сбросили на возгорание в здании Института вычислительной техники на юге Москвы 400 тонн огнетушащей жидкости. Об этом утром 20 февраля сообщили в МЧС РФ.

МЧС России

«Авиацией на очаг пожара сброшено 400 тонн огнетушащей жидкости за 65 раз», — говорится в Telegram-канале чрезвычайного ведомства.

Как передавало ИА Регнум, пожар в здании Института вычислительной техники на Варшавском шоссе возник вечером 19 февраля. В МЧС сообщили, что из горящего здания на улицу самостоятельно вышли 30 человек. По данным МЧС, ликвидируют возгорание более 170 сотрудников и 50 единиц спецтехники. Помимо этого, МЧС привлекло вертолет Ка-32 Московского авиацентра к ликвидации возгорания. МЧС удалось локализовать возгорание на площади 1500 кв. м. Информации о пострадавших не поступало.