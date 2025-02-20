Вашингтон, 20 февраля, 2025, 06:36 — ИА Регнум. Россия хочет завершить украинский конфликт, но у неё есть преимущество в переговорах, так как под контролем российской стороны находится значительная часть территорий. Такое заявление сделал 19 февраля президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами пула Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я думаю, что русские хотят закончить войну. Я действительно так считаю. Но у них есть козыри, потому что они захватили много территории, так что у них есть преимущество», — пояснил Трамп.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил президент США Трамп, он верит в возможность урегулирования конфликта на Украине за год, иначе может начаться третья мировая война, которая не принесёт никому выгоды.

Накануне Трамп назвал успешным ход переговоров между РФ и США по завершению украинского конфликта.

До этого, 12 февраля, президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с Трампом. Главы двух государств обсудили, в частности, украинский конфликт и пришли к согласию, что его можно разрешить мирными переговорами. Кроме того, российский лидер подчеркнул необходимость устранения первопричин конфликта на Украине.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что диалог был полезным, и обе стороны договорились создавать условия для возобновления тесного контакта по мере урегулирования кризиса на Украине.

На следующий день, 19 февраля, Путин отметил, что страна готова вернуться за стол переговоров по Украине. Российский лидер напомнил, что Европа сама прекратила контакты с Россией, а Киев вышел из переговорного процесса в Стамбуле и законодательно запретил любые переговоры с Москвой.