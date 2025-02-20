Вашингтон, 20 февраля, 2025, 06:26 — ИА Регнум. Руководство Украины грубо обошлось с министром финансов США Скоттом Бессентом, который прибыл в Киев 13 февраля для подписания документа по доступу к редкоземельным металлам. Об этом заявил президент США Дональд Трамп 19 февраля в беседе с журналистами на Борту номер один.

Tarasov/Global Look Press

По словам американского лидера, Бессент не мог сразу встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским, потому что тот спал, несмотря на то, что глава минфина проделал многочасовой путь до Киева на поезде для встречи с ним.

«Скотт Бессент поехал туда (в Киев. — Прим. ред.) и с ним обошлись довольно грубо, потому что по сути они сказали ему нет. Зеленский спал и был недоступен», — заявил Трамп.

Он добавил, что Бессент поехал на Украину, чтобы подписать документ по редкоземельным металлам, однако вернулся ни с чем, так как Зеленский отказал ему.

По словам Трампа, он собирается «воскресить» эту сделку и выяснить, что случилось с вложенными средствами США в поддержку киевского режима.

«Самое время выяснить, что случилось с нашими деньгами», — подчеркнул Трамп.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля Трамп заявил, что хочет получать от Украины редкоземельные металлы в обмен на финансовую помощь.

13 февраля Трамп сообщил, что отправил Бессента в Киев за документом, гарантирующим возвращение потраченных на поддержку Украины средств. Он отметил, что США вложили в киевский режим намного больше денег, чем европейские страны, и теперь, поддерживая Украину, хотят получить обязательства. Однако во время встречи с Бессентом Зеленский отказался подписывать проект соглашения.

20 февраля Трамп заявил, что Украина сорвала сделку с США по доступу к редкоземельным металлам и их разработке.

В свою очередь Зеленский днём ранее назвал «несерьёзным разговором» требование США к Украине вернуть $500 млрд в виде полезных ископаемых. По его словам, Киев требует гарантий безопасности от Вашингтона в обмен на редкоземельные металлы, но в предложенном ранее США документе об этом не было ни слова.