Вашингтон, 20 февраля, 2025, 06:01 — ИА Регнум. Возможность увольнения некоторых генералов и адмиралов, которые работали над продвижением идей разнообразия, равенства и инклюзивности (Diversity, Equality and Inclusion, DEI) рассмотрит действующий глава Пентагона Пит Хегсет. Об этом 19 февраля сообщает телекомпания NBC News со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум Пентагон бюджет

Утверждается, что уже составлены списки потенциальных кандидатов на увольнение. Отставка также грозит тем, кто публично выступал с заявлениями, противоречащими политике администрации президента США Дональда Трампа. Большая часть из попавших в списки плотно сотрудничала с экс-главой Пентагона Ллойдом Остином.

В частности, одним из кандидатов на увольнение называют председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Чарльза Брауна. Отправить Брауна в отставку предлагал как сам Трамп, так и чиновники из его окружения. Точные сроки увольнений не определены.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Пентагон планирует ежегодно сокращать бюджет на 8% в течение следующих пяти лет. План по сокращению бюджета представят к 24 февраля, предполагается, что сокращение может стать самым масштабным с 2013 года. При этом Пентагон не станет урезать расходы на защиту южной границы США, закупку дронов-камикадзе, модернизацию ядерного арсенала и систем противоракетной обороны.

9 февраля советник президента США Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что бюджет Пентагона объёмом свыше 800 млрд долларов используется неэффективно, а его расходы чрезмерны. Он добавил, что администрация Трампа считает, что необходимо реформировать подходы к выделению зарубежной помощи, включая деятельность Агентства США по международному развитию (USAID). По его словам, до нуждающихся доходит лишь малая часть средств, а остальное теряется на различных уровнях подрядчиков.

7 февраля глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что входящие в НАТО страны являются союзниками США и потому должны активизироваться при распределении между собой части расходов на оборону, которые сейчас несёт американская сторона.