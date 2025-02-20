Москва, 20 февраля, 2025, 05:47 — ИА Регнум. Одному из нападавших на сотрудников ДПС в Новой Москве удалось скрыться. Его разыскивают правоохранительные органы, сообщила 20 февраля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Telegram-канал СК РФ по Москве

«Моими коллегами из столичной Госавтоинспекции задержан подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении сотрудника полиции. 19 февраля в вечернее время на территории Новой Москвы инспекторы ДПС остановили автомобиль для проверки документов находящихся в нем лиц», — написала Волк в Telegram-канале.

После этого из автомобиля вышли двое мужчин, которые повели себя агрессивно и напали на сотрудников полиции, рассказала Волк. Сотрудники ДПС произвели предопределённый выстрел в воздух для пресечения противоправных действий, однако один из нападавших сбежал, уточнила представитель МВД.

«В настоящее время проводятся оперативно — разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание сбежавшего злоумышленника», — добавила Волк.

Как передавало ИА Регнум, ранее в СК РФ по Москве сообщили, что Следственным отделом по Троицкому и Новомосковскому административным округам Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.