Тусон, США, 20 февраля, 2025, 05:34 — ИА Регнум. Как минимум два человека погибли в результате столкновения двух легкомоторных самолётов в воздухе в региональном аэропорту Марана, расположенном к северу от города Тусона в американском штате Аризона. Об этом 19 февраля сообщило агентство Associated Press (AP).

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Инцидент произошёл около 08:30 утра по местному времени (18:30 мск) 19 февраля. Самолеты Lancair 360 MK II и Cessna 172S столкнулись в воздухе, в каждом находились по два человека. Полиция подтвердила гибель двух человек.

Уточняется, что движение в данном аэропорту не контролируется, здесь есть две взлётно-посадочные полосы и отсутствует действующая диспетчерская вышка управления. Как пояснил консультант по безопасности полетов и бывший следователь Федерального управления гражданской авиации Джефф Гуццетти, пилоты используют специальный радиоканал, чтобы объявить о намерении совершить посадку или взлететь.

Ранее ИА Регнум сообщало, что авиакатастрофа произошла вечером 29 января вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. В момент столкновения на борту пассажирского самолёта Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines находились 64 человека, из них четверо — члены экипажа. На борту вертолёта, который принадлежал американским сухопутным войскам, находились трое военных.

Пилот пассажирского самолёта Bombardier CRJ700 пытался предотвратить столкновение с военным вертолётом. Военный вертолёт принадлежал авиационной бригаде, отвечающей за перевозку «высокопоставленных лиц», указала газета The Wall Street Journal.