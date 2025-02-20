Лондон, 20 февраля, 2025, 05:24 — ИА Регнум. В Средиземном море за последний месяц были повреждены взрывами как минимум три танкера. Об этом пишет, британское агентство Reuters, ссылаясь на источники в сфере судоходства.

IMAGO/Martin Wagner/Global Look Press

«За последний месяц взрывы произошли на трех нефтяных танкерах в Средиземном море в ходе отдельных инцидентов, их причины неизвестны», — говорится в материале.

Агентство уточняет, что нефтеналивной танкер Seacharm, управляемый компанией Thenamaris, был поврежден в конце января у турецкого порта Джейхан. Помимо этого, в феврале у берегов Ливии был поврежден танкер с химикатами Grace Ferrum, которому в данный момент необходимо спасательная операция.

Отмечается, что данные инциденты — первые за десятилетия случаи повреждений в результате взрывов гражданских грузовых судов в Средиземноморье.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля итальянские СМИ сообщили, что на танкере Seajewel произошли два взрыва во время выгрузки нефти в порту города Савоны на севере Италии. Уточнялось, что экипаж судна сообщил об инциденте в ночь с 14 на 15 февраля. Взрыв прогремел во время выгрузки нефти. При этом, ряд свидетелей утверждает, что на обшивке корабля найдена пробоина со следами воздействия извне. Утверждалось, что металл вокруг пробоины вогнулся внутрь корпуса. Обследование после взрыва не выявило пострадавших, утечек нефти не обнаружено. Специализированный персонал принял решение о приостановке выгрузки нефти после обнаружения ряда технических неполадок, которые предстоит устранить.

Прокуратура Савоны начала расследование происшествия, к работе привлечены водолазы из ВМС Италии. Кроме того, информацию об инциденте получило местное управление по борьбе с мафией. В настоящее время проверяются все возможные версии, от поломки до намеренного подрыва судна. Газета Corriere della Sera писала, что нельзя исключать как версию о применении взрывного устройства, так и версию о случайно сдетонировавшем боеприпасе.