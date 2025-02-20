Варшава, 20 февраля, 2025, 05:09 — ИА Регнум. В цинизме обвинил президента США Дональда Трампа президент Чехии Петр Павел за то, что американский лидер назвал диктатором главу киевского режима Владимира Зеленского, не желающего проводить выборы на Украине. Соответствующее заявление польский президент сделал 19 февраля в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Павел

«Какую ценность имели бы выборы, проведенные в стране, которая уже три года обороняется от агрессии соседней ядерной державы? <…> Чтобы назвать президента такой страны диктатором, требуется большая доля цинизма», — написал Петр Павел.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 19 февраля Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», за отказ от проведения выборов. Американский лидер отметил, что поддержка Зеленского среди населения Украины очень низка. По мнению Трампа, главе киевского режима лучше поторопиться, иначе он потеряет страну.

В ответ на это Зеленский заявил, что поменять его прямо сейчас не получится. Он назвал дезинформацией заявление Трампа о низком рейтинге доверия среди украинцев. По заверениям главы киевского режима, в соцопросах его рейтинг доверия составляет 57%.

В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Зеленский столкнется с неприятными последствиями, если продолжит «поливать грязью» Трампа.

Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер поддержали Зеленского. Оба политика утверждают, что проведение выборов главы государства во время военных действий на Украине невозможно.

При этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев согласился с президентом США Трампом в том, что глава киевского режима Владимир Зеленский — «диктатор без выборов».