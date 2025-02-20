США, 20 февраля, 2025, 04:52 — ИА Регнум. Неизвестные злоумышленники обстреляли автосалон Tesla в городе Салем в американском штате Орегон и оставили послание с угрозами Илону Маску. Об этом 19 февраля сообщил портал Salem Reporter (SR).

David van der Mark Логотип Tesla

Инцидент произошёл утром 18 февраля, злоумышленники стреляли в основном по стёклам автосалона. В результате стрельбы разбиты стеклянные двери, значительные повреждения получили три окна. К одному из окон стрелявшие прикрепили записку.

«Убейте Илона», — такой текст был в послании.

По предварительной информации от правоохранителей, атака, вероятнее всего, связана с политической деятельностью Маска, а также с заявлениями, которые он делал в соцсетях. Расследованием произошедшего занимаются сотрудники полиции и ФБР.

Отмечается, что на автосалон уже совершали нападение неизвестные вандалы. 20 января злоумышленники подожгли один из автомобилей, разбив предварительно окна. Однако инцидент не связывали с деятельностью Маска.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Лас-Вегасе у 64-этажного отеля Trump International Hotel, который частично принадлежит избранному президенту США Дональду Трампу, 1 января взорвался автомобиль Tesla Cybertruck. В результате погиб водитель автомобиля, семь человек получили ранения. В пикапе полицейские обнаружили канистры с бензином и пиротехнику. Основатель Tesla Илон Маск заявил, что взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе может быть терактом, связанным с наездом автомобиля на толпу людей в Новом Орлеане.