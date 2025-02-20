Москва, 20 февраля, 2025, 04:41 — ИА Регнум. Пожар в здании Института вычислительной техники на юге Москвы локализован на площади 1500 кв. м. Об этом утром 20 февраля сообщили в МЧС России.

МЧС России

«Пожар в Москве локализован на 1 500 квадратах», — говорится в Telegram-канале чрезвычайного ведомства.

Вместе с этим МЧС опубликовало кадры с места пожара. На них видно, как ликвидировать пожар помогает вертолет с воздуха.

Как передавало ИА Регнум, пожар в здании Института вычислительной техники на Варшавском шоссе возник вечером 19 февраля. Тогда уточнялось, что площадь возгорания составляет 1 500 квадратных метров. В МЧС сообщили, что из горящего здания на улицу самостоятельно вышли 30 человек. По данным МЧС, ликвидируют возгорание более 170 сотрудников и 50 единиц спецтехники. Помимо этого, МЧС привлекло вертолет Ка-32 Московского авиацентра к ликвидации возгорания. Информации о пострадавших не поступало.