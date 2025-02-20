Вашингтон, 20 февраля, 2025, 04:24 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский виновен в убийстве американского журналиста Гонсало Лиры. Об этом 19 февраля заявил американский предприниматель и глава департамента по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск.

Gonzalo Lira Журналист Гонсало Лира

«Зеленский убил американского журналиста!» — прокомментировал Маск публикацию о гибели Лиры в соцсети X (бывший Twitter).

При этом опубликовавший пост о Гонсало Лиры пользователь указал на критическое отношение журналиста к главе киевского режима.

Как передавало ИА Регнум, гражданина Чили и США журналиста Гонсало Лиру в мае 2023 года в Харьковской области «за одобрение» действий российских военных на Украине.

После заявления американского телеведущего Такера Карлсона о том, что Лиру с июля 2023 года пытали в украинской тюрьме с одобрения американских властей, Маск обратился к Зеленскому с требованием объяснить арест и содержание журналиста Лиры под стражей.

12 января 2024 года Карлсон на своей странице в соцсети сообщил, что Лира погиб в украинской тюрьме.

Позже, в марте, главные редакторы украинских СМИ пожаловались американской газете Daily Beast на преследование со стороны властей после критики в адрес

В мае этого же года основатель украинского проекта «Наши деньги» Юрий Николов в интервью газете Politico заявил, что на Украине сотрудникам СМИ угрожают отправкой на фронт, если их материалы идут вразрез с мнением официального Киева. Он отмечал, что ситуация для журналистов на Украине ухудшилась, а запугивающее давление на тех, кто занимается именно расследованиями, только усиливается.