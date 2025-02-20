Майами, США, 20 февраля, 2025, 03:58 — ИА Регнум. Украина сорвала сделку с США по доступу и к редкоземельным металлам и их разработке, заявил 19 февраля президент Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«У нас была сделка по редкоземельным металлам, но они ее сорвали два дня назад», — заявил Трамп на инвестиционном саммите в Майами.

Вместе с этим глава Белого дома раскритиковал Зеленского за проделанную работу, назвав ее «ужасной». По словам Трампа, Зеленский уговорил администрацию экс-президента Джо Байдена потратить 350 млрд долларов на конфликт, в котором невозможно одержать победу. Трамп также заявил, что Вашингтон будет добиваться компенсации оказанной США помощи Украине.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля Трамп заявил, что хочет получать от Украины редкоземельные металлы в обмен на финансовую помощь. 13 февраля телеканал CNN сообщил, что министр финансов США Скотт Бессент передал главе киевского режима Владимиру Зеленскому проект соглашения об использовании редкоземельных металлов, но тот не подписал документ.

18 февраля британская газета Telegraph написала, что США претендуют на 50% доходов, получаемых на Украине от добычи, а также половину стоимости всех новых лицензий, которые Киев будет выдавать третьим сторонам. По мнению газеты, такие условия хуже, чем репарации Германии по итогам Первой мировой войны.

Зеленский 19 февраля назвал «несерьёзным разговором» требование США к Украине вернуть $500 млрд в виде полезных ископаемых. По его словам, Киев требует гарантий безопасности от Вашингтона в обмен на редкоземельные металлы, но в предложенном ранее США документе об этом не было ни слова.

Вместе с этим обозреватель BloombergХавьер Блас написал, что власти Украины, пытаясь заинтересовать США, создали шумиху вокруг своих редкоземельных металлов, но просчитались.По его словам, Украина на самом деле не располагает запасами редкоземельных металлов, в которых заинтересован Трамп.