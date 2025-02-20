Ватикан, 20 февраля, 2025, 03:39 — ИА Регнум. Представитель швейцарской гвардии, которая является личной охраной папы римского, опроверг информацию о якобы подготовке к похоронам понтифика, которая появилась в ряде СМИ и в социальных сетях. Об этом 20 февраля сообщает издание Blick.

Nyadagbladet.se Швейцарская гвардия

«Мы продолжаем работать в обычном режиме», — уточнил представитель швейцарской гвардии и добавил, что задачи, связанные с охраной Папы Римского Франциска выполняются в полном объёме и без изменений.

Отмечается, что пока речь о скором выздоровлении понтифика пока не идёт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что обследование 88-летнего папы Римского Франциска показало у него начало двусторонней пневмонии. Несмотря на болезнь, у папы Римского хорошее настроение, утром он причастился, а днём молился и читал тексты. Понтифику предписан полный покой, все мероприятия с его участием перенесены или отменены.

Папа Римский Франциск 14 февраля после окончания аудиенций направился в римскую больницу имени Агостина Джемелли для обследования и лечения бронхита, которым он страдал на протяжении трёх недель.

В минувшую пятницу по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены до понедельника.

госпитализированный из-за инфекции дыхательных путей папа Римский Франциск пока останется в больнице. Обследование выявило у понтифика инфекцию дыхательных путей. Температуры у папы Римского нет, лабораторные обследования показали улучшение некоторых показателей.

Папа Римский Франциск страдает бронхитами ежегодно, после усечения одного из лёгких в молодости из-за сложной пневмонии. В 2023 году понтифик провел три дня в клинике Джемелли, когда врачи диагностировали воспаление лёгких.