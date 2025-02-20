Майами, США, 20 февраля, 2025, 03:28 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в возможность урегулирования конфликта на Украине за год, иначе могла начаться третья мировая война.

Daniel Torok/White House/Global Look Press

«Мы это закончим. Третья мировая война не принесет никому выгоды, и мы не так далеко от нее, я вам скажу. Если бы у нас была та администрация еще год, то была бы Третья мировая война. Теперь этого не случится», — заявил 19 февраля Трамп на инвестиционном саммите в Майами.

По словам главы Белого дома, глава киевского режима Владимир Зеленский проделал ужасную работу, в результате чего Украина раздроблена. Помимо этого, Трамп в очередной раз назвал Зеленского »имевший скромный успех комедиантом» и «диктатором».

Как передавало ИА Регнум, ранее Трамп назвал успешным ход переговоров между РФ и США по завершению украинского конфликта.

До этого, 12 февраля, президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с Трампом. Главы двух государств обсудили, в частности, украинский конфликт и пришли к согласию, что его можно разрешить мирными переговорами. Кроме того, российский лидер подчеркнул необходимость устранения первопричин конфликта на Украине.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что диалог был полезным и обе стороны договорились создавать условия для возобновления тесного контакта по мере урегулирования кризиса на Украине.

На следующий день, 19 февраля, Путин отметил, что страна готова вернуться за стол переговоров по Украине. Российский лидер напомнил, что Европа сама прекратила контакты с Россией, а Киев вышел из переговорного процесса в Стамбуле и законодательно запретил любые переговоры с Москвой.