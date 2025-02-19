Вашингтон, 20 февраля, 2025, 02:59 — ИА Регнум. Дональд Трамп-младший, старший сын президента США, предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому попробовать «выиграть» военный конфликт без денег Вашингтона.

Дональд Трамп — младший

Один из пользователей соцсети X (бывший Twitter) опубликовал видео, на котором человек, похожий на Зеленского, исполняет танец под песню «Новогодняя» группы «Дискотека Авария».

«Зеленскому правда стоит просто пойти и выиграть (военный конфликт. — Прим. ред.) без наших бесконечных долларов. Посмотрим, что из этого выйдет», — прокомментировал видео сын американского лидера.

Как передавало ИА Регнум, 19 февраля президент США Дональд Трамп назвал Зеленского диктатором за отказ от проведения выборов. Американский лидер отметил, что поддержка Зеленского среди населения Украины очень низка. По мнению Трампа, главе киевского режима лучше поторопиться, иначе он потеряет страну.

В ответ на это Зеленский заявил, что поменять его прямо сейчас не получится. Он назвал дезинформацией заявление Трампа о низком рейтинге доверия среди украинцев. По заверениям главы киевского режима, в соцопросах его рейтинг доверия составляет 57%.

В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Зеленский столкнется с неприятными последствиями, если продолжит «поливать грязью» Трампа.

В это же время заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев согласился с Трампом о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский — «диктатор без выборов».