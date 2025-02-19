Берлин, 20 февраля, 2025, 02:47 — ИА Регнум. Главу киевского режима Владимира Зеленского назвал легитимным украинским лидером канцлер Германии Олаф Шольц, возразив президенту США Дональду Трампу, назвавшего Зеленского «диктатором». Об этом 19 февраля сообщает издание Spiegel.

ИА Регнум Cтатья кандидат в канцлеры Шольц успешно устранил конкурентов внутри своей партии

«Неправильно и опасно отрицать демократическую легитимность президента Зеленского. Правда в том, что Владимир Зеленский — избранный глава государства Украины», — заявил Шольц.

Канцлер добавил, что проведение выборов главы государства во время военных действий на Украине невозможно, и это якобы соответствует положениям конституции страны и её избирательным законам. Обратного, по мнению Шольца, никто утверждать не должен.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Трамп назвал главу киевского режима «диктатором без выборов» за отказ провести президентские выборы в стране. По мнению Трампа, главе киевского режима лучше поторопиться, иначе он потеряет страну. 18 февраля Трамп поддержал необходимость проведения президентских выборов на Украине. Он заявил, что у Зеленского на данный момент поддержка среди населения составляет около 4%. В ответ Зеленский заявил, что поменять его прямо сейчас не получится. По его заверениям, в соцопросах его рейтинг доверия составляет 57%.

В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнсзаявил, что Зеленский столкнется с неприятными последствиями, если продолжит «поливать грязью» Трампа.

В свою очередь, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведевсогласился с президентом СШАТрампом о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский — «диктатор без выборов».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поддержал Зеленского, назвав разумным шагом отказ проводить выборы во время войны, и указал, что так делало Соединенное Королевство в период Второй мировой войны.