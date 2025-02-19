Шольц возразил Трампу, назвавшему Зеленского диктатором
Берлин, 20 февраля, 2025, 02:47 — ИА Регнум. Главу киевского режима Владимира Зеленского назвал легитимным украинским лидером канцлер Германии Олаф Шольц, возразив президенту США Дональду Трампу, назвавшего Зеленского «диктатором». Об этом 19 февраля сообщает издание Spiegel.
«Неправильно и опасно отрицать демократическую легитимность президента Зеленского. Правда в том, что Владимир Зеленский — избранный глава государства Украины», — заявил Шольц.
Канцлер добавил, что проведение выборов главы государства во время военных действий на Украине невозможно, и это якобы соответствует положениям конституции страны и её избирательным законам. Обратного, по мнению Шольца, никто утверждать не должен.
Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Трамп назвал главу киевского режима «диктатором без выборов» за отказ провести президентские выборы в стране. По мнению Трампа, главе киевского режима лучше поторопиться, иначе он потеряет страну. 18 февраля Трамп поддержал необходимость проведения президентских выборов на Украине. Он заявил, что у Зеленского на данный момент поддержка среди населения составляет около 4%. В ответ Зеленский заявил, что поменять его прямо сейчас не получится. По его заверениям, в соцопросах его рейтинг доверия составляет 57%.
В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнсзаявил, что Зеленский столкнется с неприятными последствиями, если продолжит «поливать грязью» Трампа.
В свою очередь, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведевсогласился с президентом СШАТрампом о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский — «диктатор без выборов».
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поддержал Зеленского, назвав разумным шагом отказ проводить выборы во время войны, и указал, что так делало Соединенное Королевство в период Второй мировой войны.