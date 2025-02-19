Москва, 20 февраля, 2025, 02:25 — ИА Регнум. Снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет приведет к затягиванию военного конфликта и напрасным человеческим жертвам. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Мобилизация осуществляется, как правило, принудительно и не позволяет восполнить высокие потери на поле боя и тем более обеспечить формирование новых стратегических резервов», — заявил Рудской в интервью изданию «Красная звезда», опубликованном 20 февраля.

Он добавил, что страны Запада стараются убедить киевский режим снизить мобилизационный возраст до 18 лет, однако подобное решение вкупе с поставками оружия приведет к затягиванию военного конфликта и напрасным человеческим жертвам.

«Для американских и европейских элит — это политика сдерживания России, а для украинского народа — трагедия», — подчеркнул Рудской.

Как передавало ИА Регнум, 11 февраля минобороны Украины объявило о наборе на военную службу 18-летних контрактников. В ведомстве уточнили, что проект «Контракт 18–24» является добровольной инициативой для украинцев возрастной категории 18–24 года, которые готовы присоединиться к силам обороны на один год.

Вместе с этим главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 19 января отметил, что темпы мобилизации не покрывают потребности украинской армии в пополнении. По его словам, в результате приходится уменьшать, в частности, логистическую составляющую и составляющую обеспечения.

В свою очередь глава киевского режима Владимир Зеленский 7 февраля заявил о намерении привлечь 18-летних украинцев в ряды ВСУ. Он утверждал, что контракт предполагает «множество льгот и высокое денежное обеспечение».

До этого, в декабре 2024 года, президент России Владимир Путин заявил, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ начнут призывать студентов и создавать аналог нацистского гитлерюгенда. По его словам, возможное снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет станет преступлением, однако не поменяет ситуацию на поле боя.