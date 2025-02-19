В Генштабе ВС РФ рассказали об освобождении территории от противника
Москва, 20 февраля, 2025, 01:52 — ИА Регнум. Почти 4,5 тысячи кв. километров территории освобождено российскими войсками от противника за 2024 год, а за два месяца текущего года — ещё 600 кв. километров. Об этом 20 февраля заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
«Всего в 2024 году российскими войсками освобождено почти 4,5 тысячи квадратных километров территории, занятой противником а за два месяца этого года — ещё более 600 квадратных километров», — уточнил Рудской в интервью изданию «Красная звезда».
Как отметил представитель Генштаба ВС РФ, в ДНР, Запорожской и Херсонской областях России от украинских националистов очищено около 75% территорий этих регионов, а в ЛНР осталось освободить менее 1%.
Рудской уточнил, что самые боеспособные украинские формирования понесли серьёзные потери, которые оказались выше полученных ими в ходе наступательной операции на запорожском и южнодонецком направлениях в 2023 году.
«За шесть с половиной месяцев ВСУ лишились свыше 62 тысяч человек личного состава элитных частей и около 5,6 тысячи единиц ВВСТ (вооружений, военной и специальной техники — ред.)», — добавил Рудской.
Ранее ИА Регнум сообщало, что по данным Генштаба ВС РФ, количество убитых и раненых украинских военных за 2024 года составило 590 тыс. Всего с начала спецоперации эта цифра превысила 1 млн человек. Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Рудской выразил уверенность, что киевский режим уже не в состоянии изменить ситуацию на поле боя.
Президент РФ Владимир Путин заявил 19 февраля, что солдаты ВС России наступают на украинские формирования по всей линии фронта. А в ночь на 19 февраля бойцы 810-й бригады пересекли границу России и Украины и вышли на территорию противника.