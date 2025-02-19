Москва, 20 февраля, 2025, 01:52 — ИА Регнум. Почти 4,5 тысячи кв. километров территории освобождено российскими войсками от противника за 2024 год, а за два месяца текущего года — ещё 600 кв. километров. Об этом 20 февраля заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция России (знаки ВС РФ на Украине)

«Всего в 2024 году российскими войсками освобождено почти 4,5 тысячи квадратных километров территории, занятой противником а за два месяца этого года — ещё более 600 квадратных километров», — уточнил Рудской в интервью изданию «Красная звезда».

Как отметил представитель Генштаба ВС РФ, в ДНР, Запорожской и Херсонской областях России от украинских националистов очищено около 75% территорий этих регионов, а в ЛНР осталось освободить менее 1%.

Рудской уточнил, что самые боеспособные украинские формирования понесли серьёзные потери, которые оказались выше полученных ими в ходе наступательной операции на запорожском и южнодонецком направлениях в 2023 году.

«За шесть с половиной месяцев ВСУ лишились свыше 62 тысяч человек личного состава элитных частей и около 5,6 тысячи единиц ВВСТ (вооружений, военной и специальной техники — ред.)», — добавил Рудской.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по данным Генштаба ВС РФ, количество убитых и раненых украинских военных за 2024 года составило 590 тыс. Всего с начала спецоперации эта цифра превысила 1 млн человек. Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Рудской выразил уверенность, что киевский режим уже не в состоянии изменить ситуацию на поле боя.

Президент РФ Владимир Путин заявил 19 февраля, что солдаты ВС России наступают на украинские формирования по всей линии фронта. А в ночь на 19 февраля бойцы 810-й бригады пересекли границу России и Украины и вышли на территорию противника.