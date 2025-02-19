Москва, 20 февраля, 2025, 01:45 — ИА Регнум. Количество убитых и раненых украинских военных за 2024 года составило 590 тыс. Всего с начала спецоперации эта цифра превысила 1 млн человек. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

Иван Шилов ИА Регнум Потери ВСУ

«Только за 2024 год количество убитых и раненых в рядах ВСУ составило 590 тысяч военнослужащих. А с начала СВО эта цифра превысила один миллион человек», — заявил Рудской в интервью «Красной звезде».

По его словам, прошлый год стал переломным в достижении целей спецоперации. Рудской выразил уверенность, что киевский режим уже не в состоянии изменить ситуацию на поле боя.

«Противником во многом утрачена возможность производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 16 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что реальные потери личного состава ВСУ могут быть на десятки тысяч больше, чем озвучивает минобороны Украины.

15 февраля спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что потери украинских формирований за время конфликта в три раза превысили потери США во вьетнамской и корейской войнах вместе взятых. Потери американской армии погибшими в войне во Вьетнаме оцениваются в 58 тыс. бойцов, в Корее — в 36 тыс. человек.

В декабре 2024 года начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов сообщил, что потери ВСУ с начала проведения специальной военной операции достигли почти 1 млн военных убитыми и ранеными. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов 15 декабря проинформировал, что подразделения ВСУ за 2024 год потеряли более 560 тыс. военных убитыми и ранеными.

30 января Минобороны РФ сообщило, что ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ за последние полгода составляют около 50 тыс. человек. Максимальный показатель был зафиксирован в ноябре 2024 года, когда потери ВСУ превысили 60 тыс. военных.