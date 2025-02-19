Лондон, 20 февраля, 2025, 01:28 — ИА Регнум. Главу киевского режима Владимира Зеленского поддержал в телефонном разговоре после критики со стороны президента США Дональда Трампа премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Об этом 19 февраля сообщил офис главы британского правительства.

Rwendland Кир Стармер

«Премьер-министр выразил поддержку в адрес президента Зеленского как демократически избранного лидера Украины и заявил, что совершенно разумно не проводить выборы во время войны, как делало Соединенное Королевство в период Второй мировой войны», — отмечается в заявлении Даунинг-стрит.

Подчёркивается, что Стармер в разговоре с Зеленским указал на необходимость всем сотрудничать друг другом. Премьер-министр Великобритании добавил, что полностью поддерживает усилия по достижению мира на Украине, которые предпринимаются под предводительством США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Трамп назвал главу киевского режима Зеленского диктатором за отказ проводить выборы в стране. Американский лидер отметил, что поддержка Зеленского среди украинцев крайне низка, поэтому он может потерять страну, если не поторопится.

18 февраля Трамп поддержал необходимость проведения президентских выборов на Украине. Он заявил, что у Зеленского на данный момент поддержка среди населения составляет около 4%. В ответ на это Зеленский заявил, что поменять его прямо сейчас не получится. По его заверениям, в соцопросах его рейтинг доверия составляет 57%.

Срок президентских полномочий Зеленского истёк 20 мая 2024 года. Он отменил очередные выборы главы государства, сославшись на то, что в стране действует военное положение.

Президент России Владимир Путин 19 декабря указал, что конституция Украины не предусматривает продления полномочий президента даже в случае введения военного положения. Легитимным органом власти осталась Верховная рада, но при нелегитимности первого лица государства остальные органы власти утратили свою правомочность, добавил российский лидер.