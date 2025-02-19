Красногорск, 20 февраля, 2025, 01:22 — ИА Регнум. Неизвестные в Новой Москве напали на сотрудников ДПС, возбуждено уголовное дело. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба столичного СК РФ.

Иван Шилов ИА Регнум МВД

Согласно версии СК, нападение произошло 19 февраля. Фигуранты напали на инспекторов ДПС, не желаю подчиниться их законным требованиям. Позже подозреваемых задержали. В ближайшее время их доставят в следственный отдел, где следователи приступят к допросу фигурантов.

В СК сообщили, что в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Как передавало ИА Регнум, 15 февраля в Дагестане 31-летний мужчина, подозреваемый в ограблении магазина, оказал вооружённое сопротивление полиции и был ранен ответным огнём.

До этого, в начале января, в подмосковном городе Видном мужчина 1988 года рождения открыл стрельбу из травматического пистолета по полицейским, прибывшим по вызову о семейном конфликте. В ответ сотрудники правоохранительных органов сделали несколько предупредительных выстрелов и задержали нападавшего. Ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза, возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.