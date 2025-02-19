Москва, 20 февраля, 2025, 00:28 — ИА Регнум. МЧС привлекло вертолет Ка-32 Московского авиацентра к ликвидации возгорания в здании Института вычислительной техники. Об этом говорится в Telegram-канале чрезвычайного ведомства.

МЧС России

«К тушению пожара привлечен вертолет Ка-32 Московского авиацентра», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, ликвидируют возгорание более 170 сотрудников и 50 единиц спецтехники.

Как передавало ИА Регнум, пожар в здании Института вычислительной техники на Варшавском шоссе возник вечером 19 февраля. Тогда уточнялось, что площадь возгорания составляет 1 500 квадратах В МЧС сообщили, что из горящего здания на улицу самостоятельно вышли 30 человек. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее, 8 февраля, крупный пожар произошёл в здании бывшего Электрозавода в Москве. Сотрудники МЧС спасли около 80 человек, еще 120 были эвакуированы. К настоящему моменту возгорание полностью ликвидировали. После пожара за медицинской помощью обратились 16 человек. СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).