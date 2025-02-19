Вашингтон, 20 февраля, 2025, 00:18 — ИА Регнум. Пентагон планирует ежегодно сокращать бюджет на 8% в течение следующих пяти лет. Соответствующее поручение дал глава минобороны США Пит Хегсет, пишет The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Министр обороны Пит Хегсет дал указание высшему руководству Пентагона и всех вооруженных сил США разработать планы по сокращению оборонного бюджета на 8% ежегодно в течение следующих пяти лет», — говорится в публикации.

Отмечается, что план по сокращению бюджета представят к 24 февраля. По данным газеты, Пентагон не станет урезать расходы на защиту южной границы США, закупку дронов-камикадзе, модернизацию ядерного арсенала и систем противоракетной обороны.

Отмечается, что сокращение бюджета оборонного ведомства США может стать самым масштабным с 2013 года.

Как передавало ИА Регнум, 9 февраля советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что бюджет Пентагона объёмом свыше 800 млрд долларов используется неэффективно, а его расходы чрезмерны. Уолтц привёл в пример ситуацию, когда простая сумка с болтами, которая в обычном магазине стоила бы 100 долларов, обошлась американским ВВС в 90 тыс. долларов. Он добавил, что администрация Трампа считает, что необходимо реформировать подходы к выделению зарубежной помощи, включая деятельность Агентства США по международному развитию (USAID). По его словам, до нуждающихся доходит лишь малая часть средств, а остальное теряется на различных уровнях подрядчиков.

7 февраля глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что входящие в НАТО страны являются союзниками США и потому должны активизироваться при распределении между собой части расходов на оборону, которые сейчас несёт американская сторона. Он уточнил, что США не могут быть гарантом всего и всегда, поэтому союзники должны распределить между собой часть «финансового бремени».